Хорватский тренер порекомендовал россиянам «добавить яйца» для выхода на ЧМ

Хорватский тренер Чорлука: россиянам надо «добавить яйца» в играх для выхода на ЧМ

Помощник главного тренера сборной Хорватии Ведран Чорлука поделился впечатлениями от игры сборной России в последнем матче отборочного турнира чемпионата мира. Интервью спортсмена опубликовал YouTube-канал «Вышли».

Чорлука заявил, что был уверен в победе сборной Хорватии. Тренер отметил, что на данный момент хорватские игроки лучше, чем российские. Также он дал совет россиянам для попадания в финальную стадию чемпионата мира. «Надо добавить яйца в ключевых играх», — рекомендовал он.

Встреча прошла в Сплите в воскресенье, 14 ноября, и завершилась со счетом 1:0 в пользу Хорватии. Единственный мяч забил Федор Кудряшов, поразивший свои ворота на 81-й минуте матча.

Таким образом, сборная России с 22 очками заняла второе место в группе H и не смогла напрямую выйти на чемпионат мира в Катаре. Благодаря победе хорваты набрали 23 очка и успешно отобрались на мундиаль.

Три оставшиеся путевки на чемпионат мира будут разыграны в марте 2022 года. За них поборются десять команд, занявшие вторые места в отборочных группах, и две лучшие сборные из Лиги наций.

Ведран Чорлука — вице-чемпион мира-2018 в составе сборной Хорватии. С 2012-го и до завершения игровой карьеры в 2021 году футболист выступал на позиции защитника в московском «Локомотиве».