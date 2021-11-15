Определены семь возможных соперников сборной России по стыковым матчам ЧМ-2022

По итогам матчей 10-го тура группового этапа отборочного турнира ЧМ-2022, которые прошли в воскресенье, 14 ноября, стали известны семь потенциальных соперников, потенциальных соперников сборной России по стыковым матчам. Они сразятся за право попадания в финальную часть турнира. Об этом пишет «Газета.ру».

Сообщается, что в полуфинале стыковых матчей сборная России может встретится с Шотландией, Чехией, Швецией и Австрией. В финале россияне могут сыграть с Северной Македонией, Польшей и Португалией. Остальные потенциальные соперники россиян определяться после того, как последние матчи в этом отборочном цикле сыграют участники групп С, D, Е, G и I.

Полуфинальные пары будут определены жеребьевкой, которая состоится 26 ноября в Цюрихе. Сам Чемпионат мира пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в пяти городах Катара.

14 ноября сборная России проиграла национальной команде Хорватии в матче заключительного десятого тура отборочного турнира чемпионата мира-2022. Встреча прошла в Сплите и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч на 81-минуте забил в свои ворота защитник сборной России Федор Кудряшов.