Карпин объяснил поражение сборной России в борьбе за путевку на ЧМ

Тренер сборной России Карпин назвал поражение от Хорватии в матче отбора к ЧМ заслуженным

Главный тренер сборной России Валерий Карпин в эфире «Матч ТВ» прокомментировал поражение от команды Хорватии в матче заключительного десятого тура отборочного турнира чемпионата мира-2022.

Карпин назвал поражение заслуженным, а настроение команды расстроенным. «Когда ты не создал ни одного момента, закрываешься от мяча, контригру не навязываешь — так происходит. Нужно было заставлять хорватов хоть чуть-чуть бегать без мяча», — объяснил результат матча он.

Встреча прошла в Сплите и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч на 81-минуте забил в свои ворота защитник сборной России Федор Кудряшов.

Таким образом, россияне набрали 22 очка и заняли второе место в группе H, упустив путевку на чемпионат мира в Катаре. Им предстоит сыграть два стыковых матча. Хорваты с 23 очками расположились на первом месте и отобрались на мундиаль.

Чемпионат мира пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре. В турнире примут участие 32 команды. Жеребьевка финальной части мундиаля пройдет в апреле 2022-го.