Футболист сборной России оценил поражение от Хорватии в борьбе за путевку на ЧМ

Футболист сборной России Дивеев о поражении от Хорватии: могли гораздо лучше играть

Защитник сборной России Игорь Дивеев в эфире «Матч ТВ» прокомментировал поражение от команды Хорватии в матче заключительного десятого тура отборочного турнира чемпионата мира-2022.

Дивеев заявил, что результат встречи не является самым обидным в его карьере, и отметил, что он не испытывает никаких особенных эмоций из-за этого. «С Хорватией мы не очень играли, могли гораздо лучше играть. Тренировались контролировать мяч, но не получалось», — оценил игру он.

Встреча прошла в Сплите и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч на 81-минуте забил в свои ворота защитник сборной России Федор Кудряшов.

Таким образом, россияне набрали 22 очка и заняли второе место в группе H, упустив путевку на чемпионат мира в Катаре. Им предстоит сыграть два стыковых матча. Хорваты с 23 очками расположились на первом месте и отобрались на мундиаль.

Чемпионат мира пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре. В турнире примут участие 32 команды. Жеребьевка финальной части мундиаля пройдет в апреле 2022-го.