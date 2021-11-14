Появилось видео поражения сборной России от Хорватии

«Матч ТВ» разместил видеообзор матча отбора к ЧМ-2022 между сборными Хорватии и России

Телеканал «Матч ТВ» разместил на своем YouTube-канале видеообзор матча заключительного десятого тура отборочного турнира чемпионата мира-2022 между сборными Хорватии и России.

Встреча прошла в Сплите и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. Единственный мяч на 81-минуте забил в свои ворота защитник сборной России Федор Кудряшов.

Таким образом, россияне набрали 22 очка и заняли второе место в группе H, упустив путевку на чемпионат мира в Катаре. Им предстоит сыграть два стыковых матча. Хорваты с 23 очками расположились на первом месте и отобрались на мундиаль.

Чемпионат мира пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре. В турнире примут участие 32 команды. Жеребьевка финальной части мундиаля пройдет в апреле 2022-го.