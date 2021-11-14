Тарасова заявила о бессмысленности выхода сборной России на чемпионат мира

Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова: в России нет футбола, тут говорить не о чем

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о состоянии футбола в России. Ее слова приводит «Матч ТВ».

Специалист посчитала, что выход на чемпионат мира 2022 года станет для сборной России бессмысленным. «Я считаю, что у нас нет футбола, тут говорить не о чем. Как они могут себя показать? Последнее место занять?» — заявила Тарасова.

В момент публикации заметки сборная России проводит последний матч отборочного турнира к ЧМ против Хорватии. Счет во встрече после первого тайма — 0:0.

Перед последней встречей россияне возглавляли отборочную группу, опережая хорватов на два очка. Первое место в группе позволит получить прямую путевку в финальную стадию мундиаля, вторая сборная отправится в стыковые матчи. Россиянам для гарантии поездки на ЧМ достаточно ничьей.