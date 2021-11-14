Тренер сборной Хорватии порассуждал о везении в матче с Россией

Тренер сборной Хорватии Далич об исходе матча отбора к ЧМ с Россией: автогол — это везение

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич в эфире «Матч ТВ» прокомментировал победу над командой России в матче заключительного десятого тура отборочного турнира чемпионата мира-2022.

Специалист заявил, что Хорватия доминировала весь матч и создала много моментов, подчеркнув, что россияне старались играть агрессивно. «Автогол — это везение. Но тут такой момент: России везло до гола, а в голевом эпизоде повезло нам. Вот и все», — порассуждал он о справедливости исхода встречи.

Встреча прошла в Сплите 14 ноября и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч на 81-минуте забил в свои ворота защитник сборной России Федор Кудряшов.

Таким образом, россияне набрали 22 очка и заняли второе место в группе H, упустив путевку на чемпионат мира в Катаре. Им предстоит сыграть два стыковых матча. Хорваты с 23 очками расположились на первом месте и отобрались на мундиаль.

Чемпионат мира пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре. В турнире примут участие 32 команды. Жеребьевка финальной части мундиаля пройдет в апреле 2022-го.