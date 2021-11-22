Лукашенко заявил об отсутствии желающих остаться в Белоруссии мигрантов

Лукашенко: ни одного заявления об убежище в Белоруссии от мигрантов не поступало

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью BBC заявил об отсутствии желающих остаться в его стране мигрантов. Видео опубликовано на YouTube.

Журналист передал Лукашенко слова некоторых мигрантов о том, что они хотели бы остаться жить в Белоруссии, если не попадут в Европу. «У нас есть порядок, в отличие от вас, и закон. И к нам пока ни оного заявления с просьбой остаться в Беларуси не поступило. Если поступят, в соответствии с законом и очень быстро, в отличие от вас, рассмотрим», — заявил Лукашенко.

Между тем издание Zerkalo.io 15 ноября сообщало, что один из мигрантов, 29-летний журналист Ребин Сирван Маджид из Иракского Курдистана решил попросить убежища в Белоруссии, но его избили и выгнали из страны.

Ребин рассказал, что на родине подвергался преследованиям за свою журналистскую деятельность и решил уехать в Европу. Гражданину Ирака сложно получить визу ЕС, поэтому он пытался пробраться через Белоруссию. Когда ему это не удалось, он решил остаться в постсоветской республике.

Журналист обратился в Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев, откуда его отправили в департамент по гражданству и миграции МВД. «Но как только я к ним пришел и сказал, что хочу попросить защиту, они заявили, что меня депортируют. Моих слов о том, что я журналист и могу погибнуть в Ираке, никто не слушал. Когда я пытался спорить, меня сразу же били электрошокером», — рассказал Ребин.

В итоге его привезли в аэропорт и заставили сесть на первый же самолет в Дамаск. В настоящий момент он находится в Ираке и пытается получить европейскую визу легальным путем.