Названа дата полета российского «самолета XXI века» без компонентов из США

Первый полет российского лайнера МС-21, созданного без использования компонентов из США, состоится в декабре 2021 года. Такую дату назвал замглавы «Иркута» Анатолий Гайданский, передает РБК.

Поставки американских композитных материалов для «самолета XXI века», как его называют в России, остановились в 2019 году из-за санкций. В связи с этим дата начала производства лайнера переносилась несколько раз.

До 2021 года самолет должен пройти сертификат типа, но пока только с импортными двигателями PW1400G и импортными композитами. Изменение, позволяющее эксплуатировать машину с российскими композитами, производитель надеется получить до конца первого квартала следующего года. Год назад МС-21 совершил первый полет с российскими двигателями

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По словам Гайданского, любой новый материал в самолете требует большого количества дополнительных испытаний. Квалификация материалов — это дорогостоящая процедура, занимающая длительное время, добавил он. Однако в итоге российские материалы будут обходиться производителю дешевле американских примерно на десять процентов.

Сертификация МС-21 с российскими двигателями должна состояться до конца 2022 года. Для выхода на международный рынок лайнер должен пройти дополнительно сертификацию в Европе, но сколько эта процедура может занять времени, пока сказать сложно. Замглавы «Иркута» выразил надежду, что речь пойдет исключительно о технических вопросах, процесс обойдется без вмешательства политики, и решить вопросы можно будет за несколько лет.

В начале сентября гендиректор Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) Евгений Дитрих признал, что для начального периода эксплуатации МС-21 нужны дополнительные субсидии, выделенных денег не хватит.

При этом в мае глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал, что в ближайшее время Россия не станет поставлять зарубежным заказчикам самолет МС-21 из-за негативного опыта с Superjet 100.