Полицейские нашли мефедрон в холодильнике россиянина

МВД показало обыск у россиянина, задержанного в Москве за покушение на сбыт наркотиков

В московском районе Люблино полицейские задержали 36-летнего мужчину, подозреваемого в покушении на сбыт мефедрона и прегабалина. Видео обыска в квартире, где были найдены наркотики, «Ленте.ру» предоставили в пресс-службе столичного главка МВД России.

На кадрах видно, что полицейские пришли в съемную квартиру со служебной собакой. В помещении нашли несколько упаковок изоленты и магниты, электронные весы, кухонную утварь, поднос и денежную купюру со следами порошка. В холодильнике россиянина лежал пакет мефедрона.

По версии следствия, мужчина приобрел оптовую партию наркотиков в интернете и хотел распространить через тайники-закладки в Москве и области.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый арестован.