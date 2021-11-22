Россию назвали лидером по числу потребителей наркотиков среди стран ВЕЦА

В России число людей, которые употребляют наркотики, больше, чем в странах Восточной и Центральной Европы, а также Центральной Азии (ВЕЦА). О лидерстве России заявила международная Комиссия по наркополитике (ECECACD), сообщает «Коммерсантъ».

В комиссии считают, что статистика по числу употребляющих наркотические вещества в России связана с ростом ВИЧ-инфицированных. Только ВЕЦА остается единственным регионом в мире, где растет число новых случаев инфицирования ВИЧ среди всех возрастных групп.

Российская наркополитика основана на стигматизации и наказаниях, а также на пренебрежении к правам человека, заявили в организации.

Там добавили, что, по оценкам экспертов, в Восточной и Центральной Европе, а также в Центральной Азии наркотики употребляют три миллиона человек. 1,8 миллиона из них — в России, 317 тысяч — на Украине, 94,6 тысячи — в Казахстане. 25 процентов от всех российских заключенных составляют люди, осужденные по наркостатьям, подчеркнули авторы отчета.

Кроме того, в отчете комиссии сказано, что в России, Азербайджане, Грузии, Эстонии, Венгрии, Латвии и в Молдавии употребление наркотиков считают административным нарушением. В России нет «других программ уголовной юстиции и общественного здоровья, которые смогут уравновесить деятельность правоохранительных органов в вопросах борьбы с наркотиками», заявили в комиссии.

Ранее Росстат сообщил, что в России смертность от причин, связанных с наркотическими веществами, в 2020 году выросла на 60 процентов, до 7316 человек. По данным ведомства, рост произошел на фоне пандемии коронавируса — годом ранее умерли 4569 человек.