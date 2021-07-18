Нарколог объяснил рост в России смертности от наркотиков в пандемию

Профессор кафедры психиатрии и наркологии Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова Юрий Сиволап объяснил причины роста смертности от наркотиков на фоне пандемии, зафиксированной в России по итогам 2020 года. Его слова передает радио «Говорит Москва».

По мнению Сиволапа, пандемия сопровождается факторами, травмирующими психику. К ним нарколог отнес изоляцию, дискомфорт от пребывания в локдауне, потерю работы, угрозы бизнесу, снижение доходов и реакцию некоторых людей на ограничительные меры.

«Если люди находятся в зоне высокой опасности, например, когда врачи работают в красной зоне ковидного госпиталя, там очень высокие нагрузки, стресс, есть опасение заразиться смертельным заболеванием и принести его домой своим близким. Это приводит к тому, что возрастает уровень тревоги, депрессии, возникает стрессовое состояние. В этих условиях увеличивается психологическая потребность в алкоголе и запрещенных наркотиках. Это происходит по всему миру», — отметил врач.

К причинам такой статистики Сиволап отнес и то, что наркотиками люди стремятся «заполнить пустоту», возникающую у некоторых, ушедших на дистанционную работу. При этом он отметил, что из-за коронавирусных ограничений приобрести запрещенные вещества стало сложнее, но стремление к употреблению алкоголя и наркотиков «работает больше».

Ранее сообщалось, что, по данным Росстата, смертность в России от причин, связанных с наркотическими веществами, в 2020 году выросла на 60 процентов до 7316 человек.

