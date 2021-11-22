Блогерша показала жировые складки на теле и порадовала поклонников

Блогерша и плюс-сайз-модель Нелли Лондон (Nelly London) показала свою фигуру на фотографии без обработки и восхитила пользователей сети. Соответствующий пост появился в ее Instagram-аккаунте.

На опубликованном в сети кадре девушка запечатлела себя в зеркале. Она продемонстрировала жировые складки на животе и растяжки на бедрах. Помимо этого, на фото виден шрам, расположенный возле груди Лондон. Она подчеркнула, что на снимке полностью отсутствует ретушь. «Я люблю себя такой, какая я есть в данный момент, безо всяких на то условий и причин», — подписала она публикацию.

Поклонники поддержали блогершу в комментариях к публикации. «Так просто, но так мощно! Мне это было нужно сегодня, спасибо!», «Меня радуют ваши посты. Они действительно помогают мне принять свое тело таким, какое оно есть», «Это именно то, что мне нужно было услышать сегодня. Спасибо за твою честность и открытость перед нами», — писали они.

В ноябре 2020 года Нелли Лондон впервые показала тело после уменьшения груди. По словам модели, после маммопластики у нее начались осложнения, поскольку ее организм отторгал швы. Несмотря на тяжелый процесс восстановления после процедуры, Нелли рада, что перенесла операцию, и не стесняется показывать ее последствия.