Российские автошколы изменят программу обучения впервые за 60 лет

В России могут изменить программу для обучения потенциальных водителей на категорию В впервые с 1960-х годов. Новый документ создали представители Союза автошкол России и члены экспертного центра «Движение без опасности». Документ рассмотрит Минпросвещения уже 1 декабря, сообщают «Известия».

В новой программе для будущих водителей задумали сократить часы теории, а также разбить этот блок на модули. Специалисты предлагают включить в обучение серию видеотестов, которые помогают отработать порядок действий при возникновении аварийной ситуации.

Кроме того, в российской программе появится самостоятельное обучение, в том числе, с использованием онлайн-пособий. Кроме итогового внутреннего экзамена водителям предстоит сдавать и промежуточные после каждой изученной темы. В случае неудачи россиянам придется доплачивать за дополнительные занятия и пересдачу теста.

«Новая программа выполнена в соответствии с рекомендациями Минпросвещения и Минобразования, и поэтому она имеет унифицированную, типовую структуру», — отметила завкафедрой «Организация и безопасность движения» Пензенского государственного университета архитектуры и строительства, участник комиссии по вопросам безопасности дорожного движения при правительстве Пензенской области Ирина Ильина.

Председатель правления Союза автошкол Москвы и Союза автошкол России Александр Ачкасов добавил, что почти 30 процентов от стандартов современных автошкол сегодня не работают и требуют корректировки. Поскольку транспортные средства меняются, необходимо менять и подход в обучении водителей.

Ранее сообщалось, что автошколы научат россиян культуре и этике вождения. Будущих водителей также научат, как оформлять мелкие аварии без вызова ГИБДД.