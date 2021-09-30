Российские автошколы начнут обучать вождению на автомагистралях

Автошколы будут учить россиян управлению машиной и мотоциклом на автомагистралях, если поблизости есть такие дороги. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на проект ведомственного приказа Минпросвещения, составленного по просьбе МВД.

Ранее ученикам автошкол запрещалось выезжать на скоростные дороги, данное правило было отражено в ПДД.

«Многие водители, получив права, доплачивали за дополнительное обучение езде по магистралям», — рассказала президент межрегиональной ассоциации автошкол Татьяна Шутылева.

Также поправки коснутся распределения практики вождения. В настоящее время на автодром выделяется 24 часа, а на езду по городу — 32 часа. Согласно новым правилам, предлагается уделять больше времени на отработку навыков езды в городских условиях. Так, на площадку оставят 18 часов, а на город — 38.

Изменения могут вступить в силу с 1 марта 2022 года.

Ранее автоэксперт Никита Гудков рассказал, что перед тем, как проходить ТО, автовладельцу нужно внимательно оценить состояние машины. В частности, проверить работу фар, звукового сигнала и стеклоочистителей, а также работоспособность ручного тормоза. При наличии неисправностей успешно пройти техосмотр не получится.