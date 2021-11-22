В СПЧ оценили идею о запрете упоминать в СМИ национальность преступников

Глава комиссии по свободе информации и правам журналистов Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Павел Гусев оценил идею о запрете упоминания национальностей преступников в СМИ. Об этом он сообщил ТАСС.

По словам Гусева, такой законопроект противоречит не только закону о СМИ, но и Конституции России. «Мы считаем, что этот закон усугубляет ситуацию и внесет раздор. Более того, для преступной среды создаются благоприятные условия, под которыми можно скрываться и совершать различные злодеяния», — заявил он.

Глава комиссии также отметил, что властям регионов, наоборот, следует знать, как образуются национальные преступные группировки, и работать с этой информацией. Если не упоминать этот факт, то ситуация по преступности национальных меньшинств только ухудшится, считает Гусев.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе дискуссии вокруг законопроекта предложил обязать СМИ указывать в материалах национальность всех преступников.

Законопроект о запрете СМИ указывать в материалах национальность преступников был внесен на рассмотрение Госдумы 22 ноября парламентом Чечни. По мнению авторов, в СМИ и социальных сетях нередко публикуются провокационные материалы, которые могут сформировать негативное отношение к определенной этнической группе. Дискуссия насчет этой темы возникла после драки в Новой Москве с участием уроженцев Азербайджана, которые, как выяснилось впоследствии, являются гражданами России.