Кадыров предложил указывать в СМИ национальность всех преступников

Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил обязать СМИ указывать в материалах национальность всех преступников. Об этом он написал в своем Telegram-канале, комментируя дискуссии вокруг законопроекта чеченских депутатов, предлагающего запретить СМИ упоминание национальности преступника.

Кадыров обратился к критикам законопроекта. «Если считаете, что национальность преступника должна быть указана, я только за! (...) Давайте честно, без оправданий или отговорок называть каждого преступника», — заявил он, отметив, что не видел аргументированных мнений против инициативы чеченских парламентариев.

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Глава Чечни также обвинил нескольких журналистов и политиков в ангажированной и согласованной позиции по этому вопросу.

«Соловьев, Попов, Шевченко, Дризе, Меркачева, Затулин, Миронов, вы бы хоть паузу выдержали, чтобы ваше мнение выглядело более естественно. Но каждый из вас решил угодить общему куратору и высказаться как можно быстрее. Передайте вашему кукловоду, что ему достаточно было набраться храбрости напрямую обратиться ко мне и не использовать для этого десятки средств массовой информации и ньюсмейкеров», — добавил Кадыров, подчеркнув, что у перечисленных им людей «нет собственного мнения, грамма дальновидности, патриотизма, переживания за каждого, кто живет в России и честно трудится».

Законопроект, предлагающий запретить СМИ указывать в материалах национальность преступников, был внесен на рассмотрение Госдумы 22 ноября парламентом Чечни. По мнению авторов инициативы, в СМИ и социальных сетях нередко публикуются провокационные материалы, которые могут сформировать негативное отношение к определенной этнической группе. Дискуссия насчет этой темы возникла после драки в Новой Москве с участием уроженцев Азербайджана, которые, как выяснилось впоследствии, являются гражданами России. В Союзе журналистов России, в частности, заявили, что идея чеченских парламентариев ограничивает свободу печати.