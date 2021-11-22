Институт Гайдара: российские банки в первые три квартала получили рекордную прибыль

Российские банки рекордно заработали в первые три квартала 2021 года и получили совокупную прибыль в 1,87 триллиона рублей, свидетельствуют данные обзора Института экономической политики имени Е.Т. Гайдара (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

По данным авторов, прибыль российского банковского сектора в январе-сентябре выросла на 737,1 миллиарда рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В процентном соотношении рост составил 65,1 процента.

Положительного финансового результата по итогам девяти месяцев работы добились 78 процентов из 338 работающих в России кредитных организаций. При этом рост прибыли превысил показатели роста совокупных активов и капитала банковского сектора.

Рентабельность банковских активов (отношение прибыли к величине активов) по итогам первых трех кварталов равнялась 2,2 процента (против 1,9 процента годом ранее), рентабельность капитала (отношение прибыли к размеру собственных средств) — 21,7 процента (против 16,8 процента в 2020-м). Авторы проводят сравнение с аналогичными результатами в США, где средняя рентабельность капитала банковского сектора равнялась 11-12 процентам и Европы — 6-8 процентам.

Среди основных причин рекордного роста прибыли авторы называют бурный рост кредитования населения, сокращение расходов по созданию резервов на возможные потери по ссудам (из-за улучшения качества обслуживания кредитов и невысокой доли задолженности), рост фондового рынка и комиссионных доходов за счет развития посреднических операций.

В сентябре российские банки зафиксировали прибыль на 20 процентов меньшую по сравнению с августом нынешнего года — 196 миллиардов рублей.

