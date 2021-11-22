Муж и жена составили свод строгих правил семейной жизни и разозлили людей

Пользовательница TikTok по имени Бейли, публикующая видео под ником @bmcpher, поделилась сводом строгих правил, которые они с мужем составили для семейной жизни, и вызвала ожесточенные споры.

В начале ролика женщина заявила: «Вот правила, которых мы с мужем придерживаемся в семье и которые разозлили других людей». Она рассказала, что ни у нее, ни у мужа нет друзей противоположного пола. Это правило распространяется и на рабочие взаимоотношения. Супруги не позволяют друг другу оставаться в одиночестве в окружении людей противоположного пола.

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Кроме того, муж и жена ввели запрет на переписку с людьми противоположного пола без ведома супруга. В последующих видео Бейли рассказала, что под запретом находятся порно и похоть в отношении противоположного пола. Одно из главных правил — всегда ставить друг друга на первый план, даже превыше родителей.

Видео набрало более 600 тысяч просмотров и породило ожесточенные споры в комментариях.

Многие пользователи сочли такие правила слишком строгими. Один из них написал: «Скажи мне, что не доверяешь партнеру, не говоря, что не доверяешь партнеру». Другой добавил: «Откровенно говоря, это звучит, как неуверенность в себе». Третий подчеркнул: «Простите, но это полное безумие». В то же время нашлись и те, кто согласился с правилами. «Это, дамы и господа, уважение к партнеру», — написал один из них.

Ранее сообщалось, что пользовательница TikTok под ником @shellhuntful развелась с мужем, нашла нового партнера и придумала специальные правила семейной жизни. Женщина призналась, что для сохранения гармонии в отношениях в большой семье каждому из партнеров необходимо личное пространство, поэтому пара решила разделить дом на две части: в одной живет мужчина со своими детьми от первого брака, а в другой — она со своими.