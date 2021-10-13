Муж и жена составили свод правил для повара ресторана и были осмеяны в сети

В США супружеская пара составила свод правил по приготовлению гамбургеров и была осмеяна в сети. Сотрудники ресторана опубликовали их странные пожелания на странице Don't F With Your Server («Не доставай официанта») в Facebook.

Муж и жена, которых в посте называют просто «Алан и Карен из США», пришли в ресторан и потребовали передать повару список правил. В нем объяснялось, как именно готовить гамбургеры, которые они заказали. Среди прочего пара желала, чтобы все ингредиенты были упакованы в отдельные контейнеры. Каждую булочку, котлету, овощи, сыр, упаковку картошки фри и соусы следовало завернуть отдельно. Кроме того, они указали, что котлеты нужно лишь слегка поджарить на решетке.

Свод правил вызвал бурные обсуждения в сети. Читатели Don't F With Your Server принялись насмехаться над Аланом и Карен и советовать сотрудникам ресторана, как поступать с подобными клиентами.

«Смешно! В моем ресторане им сказали бы: "Нет". Мы не тратимся на контейнеры из-за чьей-то глупости», — говорится в одном из комментариев. «Какого черта! Иди в продуктовый и готовь все это сама, Карен», — предлагает другой. Третий пользователь пошутил, что действительно упаковал бы каждый кусочек еды по отдельности. «Вот твои 25 коробок, Карен!» — написал он.

Другие участники обсуждения рассказали о своем опыте общения с подобными клиентами. «Один чувак передавал мне через официанта инструкцию, как готовить один и тот же коктейль. Каждую пятницу. Два года подряд», — рассказал один из них.

Нашлись и те, кто заступились за пару. Один из читателей предположил, что супруги собирались куда-то ехать и хотели, чтобы бургеры остались свежими. Другой предложил сотрудникам ресторана «не слишком зубоскалить по этому поводу», а просто брать дополнительную плату за выполнение подобных просьб.

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