В Сочинском нацпарке высадили тысячу саженцев самшита

В Сочинском национальном парке в Верхне-Сочинском лесничестве высадили тысячу саженцев самшита колхидского. Об этом сообщает ГТРК «Вести Сочи».

Как отмечается, все саженцы были выращены в питомнике специалистами нацпарка. Для их высадки были выбраны места естественного произрастании самшита на площади порядка 0,2 гектара.

В нацпарке также оценили результаты прошлогодней высадки деревьев данного вида. По результатам мониторинга было установлено, что процент приживаемости посадочного материала превышает 95 процентов.

Кроме того, в рамках борьбы с каштановой орехотворкой, инвазивного вредителя, который представляет опасность для сочинских растений, сотрудники нацпарка начали заселять территорию торимусом китайским — насекомым, являющимся естественным врагом орехотворки. В результате популяция вредителей в парке существенно сократилась.

Ранее в ноябре сообщалось, что в Усть-Илимском районе Иркутской области высадили более 250 тысяч новых саженцев сосны. Новые деревья расположились на общей площади в 109 гектаров.