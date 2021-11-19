В Карачаево-Черкесии займутся разведением разноцветных яков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя хозяйства «Аламат» Ансара Каитова.

«Мы сейчас хотим селекцию чуть в другую сторону повернуть — привезти быков с Алтая, размешать кровь. И у нас в республике, и в соседних она уже полвека не менялась. Мы серьезно займемся этим со следующего года», — отметил Каитов.

По его словам, сейчас в стаде порядка 300 особей маточного поголовья и около 200 телят. Наиболее встречающаяся масть — черная, поэтому для получения пятнистых телят необходим завоз серых и белых быков.

Уточняется, что эти животные круглый год обитают у подножия Эльбруса в высокогорной местности Джылы-суу. Летом горные быки поднимаются на высоту около 3,7 тысячи метров, а зимой спускаются на высоту примерно 2 тысячи метров, чтобы найти траву и мох.

Хозяйство «Аламат» расположено в Усть-Джегутинском районе. В настоящее время там занимаются разведением лошадей карачаевской породы и коров.