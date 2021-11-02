В Карачаево-Черкесии покажут спектакли в память жертв депортации

В Карачаево-Черкессии покажут постановки в память о депортации карачаевского народа в Среднюю Азию и Казахстан. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что спектакли о событиях, произошедших 2 ноября 1943 года, будут транслировать в эфире местных телеканалов. Министр региона по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати Альберт Кумуков отметил, что в память об этой дате будут организованы и другие мероприятия, которые напомнят о «подвигах, силе и мужестве народа».

«Мы помним тех, кто погиб в пути, и тех, кто выстоял и нашел силы вернуться на родную землю. И то, с какой радостью встречали вернувшихся соседние народы. Такие добрососедские отношения обязательно нужно поддерживать и впредь», — заявил министр.

В октябре сообщалось, что в Карачаево-Черкесии состоялся конкурс «Женщина — хозяйка на селе». В процессе голосования сельские жители писали имя кандидата, достойного почетного звания, затем опускали бумагу в урны. После этого жюри подсчитывало все полученные голоса. В конкурсе приняли участие пять районов региона.