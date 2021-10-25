В Карачаево-Черкесии состоялся конкурс «Женщина — хозяйка на селе»

Традиционный всероссийский конкурс «Женщина — хозяйка на селе» состоялся в Карачаево-Черкесии. Об этом сообщает «Российская газета».

По информации издания, подобное мероприятие проводится в республике впервые. В нем приняли участие пять районов региона.

В процессе голосования сельские жители писали имя кандидата, достойного почетного звания, затем опускали бумагу в урны. После этого жюри подсчитывало все полученные голоса.

Так, в номинации «Хозяйка — активистка на селе» победила учитель начальных классов Наталья Глазунова из станицы Сторожевой Зеленчукского района. Женщина регулярно принимает участие во всероссийских олимпиадах и конкурсах, военно-патриотических соревнованиях, а также в мероприятиях, посвященных Великой Отечественной войне.

В Абазинском районе выделили трех победительниц, которые проживают в ауле Псыж. Номинацию «Материнский подвиг на селе» выиграла Кульдигар Шовгенова, а «Хозяйка — трудовая доблесть села» получили Лариса Малхозова. В то же время Залиха Малхозова получила звание «Хозяйка — активистка села».

Помимо упомянутых лидеров, лауреатами конкурса в различных категориях стали Валентина Айсанова, Фатима Аджиева, Людмила Шаова и Марина Борлакова.

В сентябре в Челябинске проведут конкурс красоты среди медиков. Мероприятие организовано для женщин, связанных с медициной, среди них — врачи, медсестры и другие представительницы данной сферы. Заявки на участие принимаются до 14 октября, а само соревнование будет проходить с 21 октября по 12 декабря.