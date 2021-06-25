Иркутянка получила главный приз международного конкурса красоты

Иркутянка Екатерина Чопей получила главный приз международного конкурса красоты, завоевав титул Миссис Beauty Universe 2021. Об этом сообщают «Аргументы и Факты».

Чопей рассказала, что в первый день конкурса состоялся показ дизайнерских коллекций одежды, и она участвовала практически во всех показах в качестве модели. Во второй день прошли выходы в национальных костюмах и вечерних платьях, а на третий день — финальный концерт, во время которых отбирались модели для дизайнерских показов.

После победы у девушки появилось право не только отбирать участниц для всероссийских конкурсов красоты, но и моделей на дизайнерские показы. Чопей организует конкурсы красоты в Иркутской области. Она рассказала, что приобрела много полезных навыков, в том числе в хореографии дефиле и проведении показов, которыми готова поделиться с участницами ее мероприятий.

Первую корону на международном конкурсе Чопей завоевала в 2018 году во Вьетнаме на конкурсе Mrs.Universe.