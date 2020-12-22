61-летняя бабушка обошла конкуренток вдвое моложе ее и стала королевой красоты

«Вечно молодая» жительница американского штата Кентукки Карен Расселл (Karen Russell) стала королевой красоты ради внучки. Об этом сообщает газета Daily Mirror.

61-летняя американка поучаствовала в местном конкурсе красоты, чтобы доказать 16-летней внучке Шейлин, что нет ничего невозможного. Пожилая женщина обошла молодых конкуренток, которые были вдвое моложе ее, и заняла первое место. На ее счету уже пять побед.

«Иногда я хожу по подиуму на 18-сантиметровых каблуках, что весьма неплохо для 61-летней женщины, — говорит она. — Я никогда не беспокоюсь по поводу своего возраста, потому что платье помогает мне почувствовать себя превосходно. Я соревновалась с чертовски красивыми женщинами лет сорока и выигрывала. Я просто выхожу на сцену и стараюсь оставаться собой».

Расселл помогает молодым женщинам понять, что возраст — всего лишь числа. По ее словам, у нее никогда не было боязни сцены, однако трудность вызывает подбор подходящего платья под стать ее возрасту. «Быть королевой красоты — это не только про наряды. Это еще и про благотворительность и помощь обществу. То, чем мне и нравится заниматься», — подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что жительница вьетнамской провинции, которая всю жизнь провела в нищете, стала супермоделью и прославилась. Она получила звание самой красивой женщины страны «Мисс Вьетнам», а также около 15 тысяч долларов (более миллиона рублей).

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