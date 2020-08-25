Молодо выглядящая 49-летняя женщина раскрыла секрет борьбы со старением

49-летняя австралийка, выглядящая моложе своих лет, рассказала, что секрет борьбы со старением — это процедуры с использованием жидкого азота. Об этом пишет Daily Mail.

«Среди прочего, выглядеть моложе мне помогает криотерапия, к которой я прибегаю уже довольно давно, — объясняет Джина Стюарт (Gina Stewart). — Я в прямом смысле замораживаю себя до минус 110 градусов по Цельсию на три минуты за сеанс». Она призналась, что не хочет прибегать к ботоксу, потому что боится игл.

Стюарт тщательно ухаживает за кожей и считает своим секретным оружием масло шиповника. Кроме того, она считает важным правильное питание. Женщина придерживается диеты, которая основана на продуктах, богатых белком, и избегает спиртных напитков и кофе.

Стюарт прославилась в 2018 году после победы в конкурсе красоты, устроенном австралийским изданием журнала Maxim. Она пользуется популярностью в Instagram, где на нее подписаны 252 тысячи пользователей.

При криотерапии организм пациента на несколько минут погружают в газ, охлажденный до сверхнизких температур (от минус 70 градусов до минус 130 градусов Цельсия). Процедуру используют для профилактики и лечения ожирения, «омоложения» кожи и в других целях.

В феврале сообщалось, что знаменитые сестры из австралийского города Перт, которые прослыли самыми одинаковыми близнецами в мире, рассказали о неприятном случае, который они пережили во время криотерапии. По их словам, одна из них потеряла сознание в криокабине и едва не умерла.