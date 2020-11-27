Девушка выбралась из нищеты и получила титул самой красивой женщины в стране

Жительница вьетнамской провинции, которая всю жизнь провела в нищете, стала супермоделью и прославилась. Об этом сообщает портал Next Shark.

19-летняя До Тхи Ха (Do Thi Ha) рассказала журналистам, что все детство работала в поле и на ферме отца, где следила за домашними животными. В подростковом возрасте она решила помочь родителям выбраться из бедности и стала копить на поступление в университет.

В 2018 году будущая манекенщица сумела поступить в Национальный экономический университет в Ханое и начала работать в местном баре, а также перевозчиком телят, чтобы заработать на проживание. По словам Ха, в это время она уже получала комплименты от однокурсников и других незнакомцев, становясь более уверенной в себе.

Однажды студентка решила принять участие в конкурсе красоты, представляя собственный университет, и победила. «Я не ожидала, что займу призовое место», — призналась она. После этого вьетнамка выступила уже на национальном отборе в Хошимине, где также заняла первое место.

После победы на двух соревнованиях Ха отправилась на конкурс самой красивой женщины страны «Мисс Вьетнам», в котором помимо нее участвовали еще 34 девушки. После прохождения нескольких этапов модель обошла всех претенденток и получила корону. «Я считаю, что могу вдохновлять девушек никогда не сдаваться», — подчеркнула героиня материала.

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Отмечается, что помимо короны манекенщица также получила около 15 тысяч долларов (больше миллиона рублей). По ее словам, она планирует потратить полученные средства на развитие бизнеса отца. «Все это время меня поддерживали мои родители, которые верили, что я получу корону», — заключила девушка.

В январе 2019 года Мадонна пожаловалась на нищету и показала самодельное выпускное платье. Певица рассказала в посте в соцсетях, что шила наряд сама, поскольку ее семья не могла себе позволить купить его в магазине.