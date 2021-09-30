В Челябинске проведут конкурс красоты среди медиков

Конкурс красоты для медицинских работниц будет проходить с 21 октября по 12 декабря

В Челябинске проведут конкурс красоты среди медицинских работниц. Соответствующий материал публикует местный портал «Хорошие новости».

Согласно информации издания, мероприятие организовано для женщин, связанных с медициной, среди них — врачи, медсестры и другие представительницы данной сферы. Известно, что конкурс создан для специалистов, ведущих общественную деятельность как в частной, так и муниципальной медицине.

По словам организаторов, на конкурсе отсутствуют стандарты и форматы относительно внешности. Заявки на участие принимаются до 14 октября, а само соревнование будет проходить с 21 октября по 12 декабря. Отмечается, что за три недели конкурса претендентки будут состязаться в различных испытаниях.

«Стратегических запасов женской красоты в нашем регионе даже больше, чем запасов золота, самоцветов и других земных богатств (...) Это событие для тех, кто любит жизнь, кто живет здесь и сейчас, кто стремится каждый свой день наполнить яркими эмоциями, — подчеркнули они. — Для тех, кто любит свое призвание нести людям добро, здоровье и красоту».

Сообщается, что каждую неделю для участниц будут проходить мастер-классы по танцам, кулинарии, этикету и живописи. В конечном счете они получат короны, титулы, ленты, дипломы и подарки от спонсоров.

Ранее стало известно, что в селе Репьевка Воронежской области впервые за 40 лет начала работать женщина-хирург Ольга Конорева. По словам девушки, она мечтала стать медиком с детства. Она добавила, что занимается пациентами в стационаре, однако при необходимости работает и на «скорой».