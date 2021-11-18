В Усть-Илимском районе высадили 250 тысяч новых сосен

Компания «Верхнечонскнефтегаз» высадила более 250 тысяч новых саженцев сосны в Усть-Илимском районе Иркутской области. Об этом сообщает информагенство IRK.ru.

Согласно материалу, новые деревья расположились на общей площади в 109 гектаров. Отмечается, что до непосредственной посадки растений их два года выращивали в питомнике для формирования корневой системы, обеспечивающей высокую приживаемость в условиях севера области.

Известно, что молодые сосны будут способствовать восстановлению тайги в регионе, пострадавшем от природных пожаров минувшим летом. Всего в Иркутской области хвойные формации занимают около 80 процентов общей площади лесных массивов.

В ноябре появилась информация о том, что в Сочи к зиме высадят 24 тысячи растений. В сочинском парке «Дендрарий» началась ежегодная замена ассортимента цветочных растений. Об этом сообщает «Вести Сочи». Среди них — маргаритки, незабудки, декоративная капуста и 18 сортов виолы.