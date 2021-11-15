В Сочи к зиме высадят 24 тысячи растений

В сочинском парке «Дендрарий» к осенне-зимнему сезону обновят ассортимент цветов

В сочинском парке «Дендрарий» началась ежегодная замена ассортимента цветочных растений. Об этом сообщает «Вести Сочи».

Так, к осенне-зимнему сезону сотрудники высадят около 24 тысяч однолетних растений. Среди них маргаритки, незабудки, декоративная капуста и 18 сортов виолы.

«Особую гордость представляет то, что все растения выращены на базе оранжерей парка "Дендрарий"», — отметил директор «Сочинского национального парка» Михаил Лапин.

Он добавил, что сейчас для посетителей обновляют всю инфраструктуру дендрария — завершена реконструкция навесного моста через ручей, а также установлены новые лавочки.

Ранее в ноябре в сочинском дендропарке в октябре расцвел османтус, известный своим уникальным ароматом. Растение отличает очень тонкий аромат, который напоминает фруктово-цветочный запах абрикоса. Утверждается, что в конце прошлого века исследователи изучили влияние запаха османтуса на человека и выяснили, что он уменьшает сезонную депрессию и помогает поднять настроение.