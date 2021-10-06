В Сочи зацвел восточный цветок

В сочинском дендропарке в октябре расцвел османтус, известный своим уникальным ароматом. О восточном цветке и его полезных свойствах рассказали журналисты издания «Блокнот».

В издании отметили, что растение отличает очень тонкий аромат, который напоминает фруктово-цветочный запах абрикоса. Утверждается, что в конце прошлого века исследователи изучили влияние запаха османтуса на человека и выяснили, что он уменьшает сезонную депрессию и помогает поднять настроение.

В парке «Дендрарий» в Сочи представлено шесть видов, три разновидности и семь сортов упомянутого растения, которое из-за косточковых плодов иногда называют «душистой маслиной».

В «Блокноте» упомянули, что растение является неотъемлемым атрибутом свадеб на Тайване, где по традиции невеста должна принести в дом будущего мужа самостоятельно выращенные османтус и гранат. Цветок в данном случае воспринимается как символ любви и верности, а гранат олицетворяет мир и плодовитость. Необычный подарок символизирует готовность женщины родить здоровых детей и прожить счастливую жизнь со своим избранником.

Ранее в Орловском Полесье на территории Тургеневского участкового лесничества обнаружили редкое краснокнижное растение. Речь идет о гроздовнике многораздельном — это папоротникообразное растение, которое занесено в Красную книгу Орловской области. Отмечается, что оно находится под угрозой исчезновения.