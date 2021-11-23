Монах лишился двух миллионов долларов из-за отсутствия счета в банке

Полиция Таиланда нашла деньги, похищенные из пожертвований буддийскому монастырю в провинции Накхонсаван, и вернула их 100-летнему настоятелю Пхра Ратчамонгкхону Ватчарачану. Деньги предназначались для строительства новой пагоды и на медицинские нужды монаха, сообщает издание The Bangkok Post.

На нужды монастыря пожертвовали более 63 миллионов таиландских бат (примерно 2 миллиона долларов). О том, что деньги пропали, рассказали местные прихожане. Дело завели в конце октября. Прихожане обвинили в краже тех, кто отвечает за «хозяйственные вопросы в монастыре». Фактически монах лишился денег именно из-за отсутствия счета в банке: поскольку большинство буддийских монастырей в Таиланде не имеют юридического лица и соответствующих банковских счетов, вопросами зачисления средств обычно занимаются другие люди.

По данным следователей, в хищении действительно виновен гражданский администратор монастыря, который должен был зачислить деньги на банковский счет после того, как получил их от настоятеля. Вместо этого предполагаемый виновник разместил всю сумму на семи счетах, принадлежащих ему и двум сообщницам. Когда их поймала полиция, они добровольно согласились отдать деньги обратно.

По словам генерала полиции, это все равно не освобождает их от ответственности за преступление. Поэтому полиция продолжает расследование.

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