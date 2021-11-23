Вашингтон побил рекорд по числу убийств

Вашингтон побил рекорд последних 18 лет по числу убийств, которые совершили в городе за прошедший год. В 2020-м преступники лишили жизни 200 человек, свидетельствуют данные полиции города. Об этом пишет газета The Washington Post.

Согласно статистике, число убийств по данным на ноябрь 2021-го на 12 процентов выше, чем тот же показатель на прошлый год (тогда было совершено 179 убийств). Наибольшее число преступлений в Вашингтоне за последние 20 лет зафиксировали в 2002 году — речь идет о 262 убийствах. После 2003-го (248 случаев) их количество не достигало 200 случаев.

По данным Федерального бюро расследований, число убийств по всей стране резко выросло в 2020 году (по сравнению с 2019 годом). Такое резкое изменение эксперты описывали как «тревожный рост, не имеющий прецедентов в современной истории» США. Число нападений с применением огнестрельного оружия увеличилось на 8 процентов, а при отягчающих обстоятельствах — на 6 процентов.