Российский флот получит «черные дыры»

«Известия»: Тихоокеанский флот получит шесть подводных лодок проекта 636.3 до 2024 года

Минобороны России согласовало план поставки новых подводных лодок на Тихоокеанский флот. Подводные силы получат шесть дизель-электрических субмарин проекта 636.3, которые называют черными дырами. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники в оборонном ведомстве.

Новые корабли войдут в состав 19-й бригады подводных лодок. Перевооружение подводных сил в Приморье планируют завершить к 2024 году.

«Известия» отмечают, что субмарины проекта 636.3 отличаются от базовой версии сниженной шумностью и улучшенными ходовыми характеристиками. Модернизированные подводные лодки получили автоматизированную систему управления и современный навигационный комплекс.

Ранее ветеран Военно-морских сил (ВМС) США Кевин Нунан написал о сложности обнаружения российских субмарин проекта 636. В материале для The Drive он отметил, что отсутствие собственных дизель-электрических субмарин мешает американским военным отрабатывать охоту на подводные лодки данного проекта.

В сентябре заместитель генерального директора Центрального конструкторского бюро морской техники (ЦКБ МТ) «Рубин» Андрей Баранов рассказал о преимуществах подводных лодок проектов 636 и 877. По его словам, эти субмарины называют черными дырами из-за акустической малошумности. Лодки типа «Варшавянка» получили низкооборотное гребное оборудование, которое улучшает акустическую скрытность субмарины.