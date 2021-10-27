Тихоокеанский флот России получит четыре новых подлодки

Тихоокеанский флот России в ближайшие годы пополнят четыре подлодки «Борей-А» и «Ясень-М»

Подводные силы Тихоокеанского флота России пополнят четыре подводных крейсера проекта 955 «Борей-А» и атомных подлодки проекта 885М «Ясень-М». Об этом рассказал начальник штаба командования подводных сил Тихоокеанского флота контр-адмирал Аркадий Наварский.

Наварский отметил, что, согласно плану вооружения, в ближайшие годы планируется усилить объединение атомными подлодками, которые позволят существенно укрепить морскую составляющую Стратегических ядерных сил России. Строительство двух «Бореев» и двух «Ясеней» уже практически завершено, некоторые из них уже принимают участие в ходовых испытаниях, добавил он.

Контр-адмирал также заявил, что обновленные крейсеры, которые поступят на Тихоокеанский флот, будут оснащены межконтинентальными баллистическими ракетами Р-30.

Ранее Наварский рассказал о том, что баллистическая ракета Р-30 «Булава» неуязвима для любых систем противоракетной обороны (ПРО). По его словам, неуязвимой данную ракету делают простота в обслуживании и способность маневрировать на разгонном участке.

