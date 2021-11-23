Астраханскую ОПГ приговорили к срокам за 35 преступлений

В Астрахани группу россиян осудили за хищение газа на 95 миллионов рублей

В Астрахани лидера и восьмерых участников организованной преступной группы (ОПГ) приговорили к условным и реальным срокам за хищение газа на 95 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, с 2011 по 2019 год они незаконно подключались к газопроводу низкого давления на объектах коммерческой деятельности и тайно похищали газ. Участников ОПГ признали виновными в совершении 35 преступлений.

Лидера астраханской группы приговорили по совокупности преступлений к трем годам и шести месяцам колонии, шестерых участников — к срокам от года и шести месяцев до трех лет. Еще двое членов ОПГ осуждены на год условно.

Ранее стало известно, что ФСБ раскрыла многомиллионные хищения при реализации госконтракта по созданию инжинирингового центра (ИЦ) «Зеленая химия» в одном из вузов Твери. В результате преступного сговора вуз получил центрифугу не за 10 миллионов рублей, согласно договору, а бывшую в употреблении и стоимостью 1,35 миллиона рублей.