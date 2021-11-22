Экс-главе «БалтСтроя» вынесли приговор за хищение миллионов при реставрации БДТ

В Санкт-Петербурге бывшему управляющему строительной компании «БалтСтрой» Александру Коченову дали пять лет условно за ущерб бюджету на 6,5 миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщила пресс-секретарь Объединенной пресс-службы судов города Дарья Лисицкая.

Его признали виновным по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). По версии следствия, миллионную сумму Коченов похитил при реставрации Большого драматического театра имени Г.А. Товстоногова (БДТ им. Г.А. Товстоногова). Он заключил госконтракт с ФГБУ «Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации». После чего управление Федерального казначейства по Ленинградской области перевело «БалтСтрою» деньги на выполнение ремонта.

Коченов присвоил себе более шести миллионов бюджетных средств, подписав документы о приемке работ, которые так и не были выполнены.

Свою вину подсудимый признал.

Ранее, летом 2018 года, Коченова уже осудили на 2,5 года условно за хищение более 30 миллионов рублей, выделенных на реконструкцию бывшего Запасного дома Зимнего дворца.

