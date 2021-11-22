ФСБ раскрыла многомиллионные хищения на госконтрактах в Тверском госуниверситете

Сотрудники ФСБ раскрыли многомиллионные хищения при реализации проекта госконтракта по созданию инжинирингового центра (ИЦ) «Зеленая химия» в одном из вузов Твери, задержаны четверо подозреваемых. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

На основании материалов спецслужб возбуждено уголовное дело об особо крупном мошенничестве, ущерб от завышения стоимости оборудования оценивается в 18 миллионов рублей. Речь идет о проекте «Зеленая химия», реализуемом в Тверском госуниверситете, отмечает местное издание «АфанасийБизнес».

По версии следствия, руководители нескольких компаний вступили в преступный сговор, в результате чего вуз получил центрифугу не за 10 миллионов рублей согласно договору, а бывшую в употреблении, стоимостью 1,35 миллиона рублей. По такой же схеме был поставлен хроматографический комплекс низкого давления стоимостью три миллиона рублей, однако вуз за него заплатил 8,7 миллиона рублей.

Кроме того, были присвоены выплаты научным сотрудникам на четыре миллиона рублей. По делу проведены обыски и изъята документация.