Тома Круза заподозрили в пластике из-за шрама на располневшем лице

Голливудского актера Тома Круза заподозрили в пластической операции на лице из-за новых фотографий папарацци, на которых видны изменения в его внешности. Снимки публикует The Sun.

59-летнюю знаменитость сняли на аэродроме в Даксфорде, Великобритания, где он тренировался в управлении военным истребителем в рамках подготовки к фильму «Миссия невыполнима-8». Улыбающегося Круза запечатлели в черных джинсах, темном пуховике и кепке бейсбольной команды New York Yankees.

Том Круз Фото: Splash News / Legion-media.ru

На размещенных кадрах видно, что лицо Круза заметно располнело. Кроме того, журналисты обратили внимание на небольшой шрам, который появился на щеке актера, и посчитали, что он перенес косметологическое или хирургическое вмешательство. Известно, что подобные шрамы остаются после подтяжки лица или блефаропластики (пластики век — прим. «Ленты.ру»).

Внешний вид Тома Круза не в первый раз критикуют в социальных сетях. Поклонники не оценили его внешний вид во время бейсбольного матча Национальной лиги в Сан-Франциско. Тогда Круза сфотографировали на трибуне в синем пуховике и голубых джинсах. На изображениях видны заметно поредевшие волосы кинозвезды.