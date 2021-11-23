Названо «основное зло» для будущего конкурента нефти

Глава нефтехимического холдинга «Сибур» Дмитрий Конов в интервью РБК озвучил «основное зло» для нефтехимической отрасли, которую вице-премьер Александр Новак ранее называл возможным будущим конкурентом нефти по объемам потребления.

По мнению Конова, главной проблемой нефтехимической отрасли является повышенная волатильность (изменчивость) цен на продукцию. «Основное зло — и это справедливо как для нас, так и для потребителя — не некий абсолютный уровень цен, а скорость и частота их изменений. Когда цены месяц к месяцу растут и падают на 30 процентов, это плохо», — отметил топ-менеджер.

Также он рассказал о многочисленных сбоях в глобальной системе производства и поставок в нынешнем году. К ним можно отнести перебои выпуска американских компаний из-за шторма «Ури», аварию на заводе структуры «Газпрома» в Новом Уренгое и повышенный спрос на газ в Европе из-за низкой заполненности хранилищ.

«В результате многолетняя устоявшаяся система сбоит. Это проявляется в гиперволатильности цен на продукцию, приводит к аномальной стоимости доставки из одной географии в другую. Вся мировая торговля в этом смысле подорвана», — заключил Конов, добавив, что в ближайшем будущем ожидает роста цен на сырье своей компании (в первую очередь сжиженный углеводородный газ) и стоимости готовой продукции на «десятки процентов».

В октябре вице-премьер Александр Новак назвал нефтехимию будущим конкурентом нефтяной отрасли по объемам потребления продукции. По его словам, смена лидера может произойти в 2030 году, когда потребление нефти восстановится до уровня 2019 года, а потребление полипропилена и полиэтилена вырастет на 4 и 3,7 процента по сравнению с текущим уровнем соответственно.