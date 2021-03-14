Мишустин одобрил новые правила соглашений по господдержке в нефтехимии

Премьер-министр России Михаил Мишустин одобрил постановление, утверждающее правила заключения соглашений между Министерством энергетики и предприятиями нефтехимии в рамках механизма обратного акциза на этан и сжиженный углеводородный газ (СУГ). Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Акциз вводится с 2022 года. Компаниям, которые инвестируют в обновление и строительство нового производства, государством будет предоставляться двойной налоговый вычет по этану и СУГ — обратный акциз с повышающим коэффициентом 2.

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«Для этого им потребуется заключить соглашения с Минэнерго, в рамках которых будет контролироваться исполнение обязательств инвесторов», — говорится в сообщении.

Для получения обратного акциза переработчики должны вложить в обновление производства как минимум 65 миллиардов рублей с 2022 по 2027 год. Компенсация затрат для инвесторов, которые обязались направить на модернизацию мощностей по переработке СУГ свыше 110 миллиардов рублей будет в большом объеме, отметили в правительстве.

Кроме того, одобренный Мишустиным документ перечисляет связанные с производством нефтехимических продуктов установки, которые также могут являться предметом соглашения с государством. Компании должны будут ежегодно до 30 марта отчитываться о выполнении своих обязательств.

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