ФСБ пришла с обысками в дорожную полицию Крыма

В управлении ГИБДД Крыма проводятся оперативные мероприятия в рамках уголовного дела. Об этом «Интерфаксу» сообщил осведомленный источник.

По его словам, заместитель начальника подразделения проходит свидетелем по делу. Оперативно-розыскные мероприятия в дорожной полиции проводят сотрудники ФСБ, подтвердил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах. Он пояснил, что идет изъятие документов в рамках финансирования мероприятий по госпрограммам.

Свидетелем является заместитель начальника управления ГИБДД МВД по Республике Крым Юрий Мажар, он не задержан, уточняет Крыминформ. Он занимает свою должность с 2014 года. До этого он семь лет возглавлял отдел ГАИ Бахчисарайского района.