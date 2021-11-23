Замглавы управления ГИБДД Крыма опросили по расследуемому ФСБ делу

ФСБ опросила главу ГИБДД Крыма Мажара в рамках уголовного дела о мошенничестве

Заместителя начальника управления ГИБДД по республике Крым Юрия Мажара опросили по расследуемому ФСБ уголовному делу. Об этом во вторник, 23 ноября, со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает РИА Новости.

По данным собеседника агентства, высокопоставленный полицейский является свидетелем по делу о мошенничестве с использованием служебного положения. Юрий Мажар принимает участие в ряде оперативных мероприятий.

Ранее 23 ноября сообщалось, что ФСБ пришла с обысками в дорожную полицию Крыма. Шло изъятие документов в рамках финансирования мероприятий по госпрограммам.

Юрий Мажар занимает свою должность с 2014 года. До этого он семь лет возглавлял отдел ГАИ Бахчисарайского района.