В Госдуме оценили действия США в отношении российских соотечественников

Государственная Дума рассматривает действия Соединенных Штатов в отношении российских соотечественников как недружественные. Проект соответствующего заявления палаты был размещен в думской электронной базе, пишет РИА Новости.

Отмечается, что не менее 300 российских соотечественников, постоянно проживающих в США, за год подверглись преследованию американскими спецслужбами по надуманным основаниям. Вместе с тем Дума планирует потребовать немедленного прекращения притеснений представителей русской общины в Соединенных Штатах, а также соблюдения их прав.

Обыски, допросы, а также изъятие личных вещей грубо нарушают права соотечественников на возможность поддерживать связь с Россией, уточняется в проекте заявления. Там подчеркивается, что власти США фактически вынуждают соотечественников отказаться от сохранения русского языка и культуры, а также от права на свою идентичность, что противоречит положениям Конституции Соединенных Штатов.

Ранее посольство России в Вашингтоне обратилось к властям США с требованием остановить преследование российской диаспоры. Такое заявление было сделано после объявления о том, что Координационный совет организаций российских соотечественников в Соединенных Штатах приостановил свою деятельность из-за расследования американских спецслужб.