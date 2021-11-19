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Посольство России в США потребовало остановить преследование соотечественников

Посольство РФ в Вашингтоне потребовало от США остановить преследование российской диаспоры
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Фото: Михаил Тургиев / РИА Новости

Посольство России в Вашингтоне обратилось к властям США с требованием остановить преследование российской диаспоры, сообщает РИА Новости. Это заявление было сделано после объявления о том, что Координационный совет организаций российских соотечественников в США (КСОРС) был вынужден приостановить свою деятельность из-за расследования американских спецслужб.

Дипломаты подчеркнули, что Соединенные Штаты ведут враждебную деятельность в отношении россиян, прикрываясь подозрениями в работе на американской территории без регистрации в качестве иностранных агентов. Более того, отмечается, что сотрудники ФБР в грубой форме проводили обыски и устраивали допросы представителей диаспоры, забирая их личные вещи. В посольстве заявили, что рассматривают подобные шаги как недружественные по отношению к России.

Председатель КСОРС Елена Брэнсон также выразила надежду, что американцы прекратят преследовать русских иноагентов. Она отметила, что в настоящее время прослеживается тенденция к увеличению процесса репатриации россиян на родину.

Брэнсон добавила, что за прошедший год в рамках расследования о нарушениях законов об иностранных агентах американские спецслужбы допросили несколько сотен самых активных представителей российской диаспоры в США. По ее мнению, члены КСОРС могут быть подвергнуты преследованию.

Решение о закрытии организации было принято из-за деятельности ФБР в отношении КСОРС. На протяжении 2021 года по меньшей мере 300 россиян в США, от студентов до пенсионеров, были подвергнуты следственным мероприятиям ФБР, отметили в совете.

Проблемы в отношениях России и США

В отношениях Москвы и Вашингтона не раз возникали конфликты, перетекающие в длительные выяснения отношений, взаимные обвинения и ряд ограничений. Так, за последние несколько лет обе стороны переговоров были вынуждены выслать часть штата своих дипломатов, а также закрыть ряд консульств.

В конце декабря 2016 года администрация тогдашнего президента США Барака Обамы выслала российских дипломатов и закрыла доступ к загородным жилым посольским комплексам в штате Мэриленд и в городе Нью-Йорк. Изначально Москва оставила этот шаг без ответа, рассчитывая на положительные подвижки в этом вопросе с приходом в Белый дом Дональда Трампа, однако этого не произошло.

455
сотрудников
осталось после того, как в июне 2017 года российские власти потребовали от США сократить численность своих дипломатов в России на 755 человек

В начале сентября 2017 года по требованию американских властей были закрыты российское генконсульство в Сан-Франциско и торговые представительства в Вашингтоне и Нью-Йорке, а в апреле 2018 года руководство США закрыло российское генконсульство в Сиэтле и потребовало освободить резиденцию генконсула в этом городе.

Замглавы МИД России Сергей Рябков, в свою очередь, заявил, что Москва призвала увеличить число сотрудников американских консульств в России. Он пояснил, что подобный шаг необходим для того, чтобы нормализовать визовое обслуживание в дипмиссиях США на территории России. Он выразил надежду, что сторонам вскоре удастся достичь некоторых подвижек.

Представитель России в Шестом комитете Генассамблеи ООН Сергей Леонидченко указал, что российская делегация более четырех лет сталкивается с проблемами, которые вызваны ненадлежащим исполнением Соединенными Штатами обязательств по Соглашению о Центральных учреждениях, добавив, что Москва попросила помощи у генерального секретаря Организации Объединенных Наций из-за проблем с выдачей виз США дипломатам.

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