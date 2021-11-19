Российская диаспора рассказала о преследовании «иноагентов» в США

Председатель Координационного совета российских соотечественников (КСОРС) Елена Брэнсон заявила, что организация надеется, что власти США прекратят преследование русских иноагентов. Об этом она заявила РИА Новости.

«Мы как неполитическая, неформальная и некоммерческая организация, не получавшая денежные средства и не имеющая своего счета, не являемся иностранными агентами», — рассказала собеседница агентства, добавив, что сейчас наблюдается увеличение процесса репатриации соотечественников в Россию.

По ее словам, за последний год в рамках расследования о нарушениях законов об иностранных агентах ФБР допросило как минимум несколько сотен наиболее активных представителей российской диаспоры в США. «Среди допрошенных было большинство членов КСОРС, а ко мне агенты ФБР приходили с обыском», — отметила глава организации.

Брэнсон подчеркнула, что именно «это беспрецедентное давление со стороны американских спецслужб на русскую общину стало причиной приостановления работы КСОРС». По ее мнению, сейчас члены КСОРС США могут быть подвергнуты преследованию.

Ранее Координационный совет организаций российских соотечественников в США (КСОРС) приостановил деятельность из-за расследования американских спецслужб. Решение о закрытии было принято из-за деятельности ФБР в отношении КСОРС. На протяжении 2021 года по меньшей мере 300 россиян в США, от студентов до пенсионеров, были подвергнуты следственным мероприятиям ФБР, отметили в совете.