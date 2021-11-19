Российская правозащитная организация закрылась в США из-за расследования ФБР

КСОРС в США: в 2021 году более 300 россиян подверглись следственным мероприятиям ФБР

Координационный совет организаций российских соотечественников в США (КСОРС) приостановил деятельность из-за расследования американских спецслужб, об этом говорится на сайте правозащитной организации.

Решение о закрытии было принято из-за деятельности ФБР в отношении КСОРС. На протяжении 2021 года по меньшей мере 300 россиян в США, от студентов до пенсионеров, были подвергнуты следственным мероприятиям ФБР, отметили в совете.

В КСОРС напомнили, что организация никогда не вмешивалась во внутренние дела государства, а также не получала и не раздавала гранты. Несмотря на это, ее члены стали причиной уголовного преследования. «Представители русской общины стали фигурантами расследования о нарушениях законов об иностранных агентах», — говорится в заявлении.

На сайте организации в качестве миссии КСОРС указана правозащитная деятельность, а также сохранение и популяризация русского языка и культуры, а также укрепление связей соотечественников с Россией.

Ранее в США арестовали гражданина России и Швеции Романа Стерлингова. Его обвиняют по трем пунктам: отмывание денег, денежные переводы без лицензии и руководство бизнесом по таким переводам.

