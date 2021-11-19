Посольство России возмутилось преследованием россиян в США

Посольство РФ в Вашингтоне потребовало от США прекратить давление на российскую диаспору

Посольство России в Вашингтоне потребовало от США прекратить преследование российской диаспоры, говорится в заявлении дипмиссии. Об этом пишет РИА Новости.

«Причина — продолжающееся на протяжении ряда лет беспрецедентное давление на представителей русскоязычной общины со стороны американских властей», — говорится в заявлении посольства.

Там отметили, что возмутились «враждебными действиями Соединенных Штатов» против россиян под предлогом подозрений в работе на территории США без регистрации в качестве иностранных агентов. Диппредставительство расценило соответствующие шаги как недружественные в отношении РФ.

В посольстве указали, что сотрудники ФБР иногда в грубой форме проводили обыски и допросы представителей диаспоры, изымали персональные вещи. «Рассматриваем данные акции как недружественные по отношению к Российской Федерации. Тем самым власти США отказывают выходцам из России в праве поддерживать связь с исторической родиной, принимать активное участие в сохранении собственного культурного и языкового наследия», — указывается в сообщении. В посольстве добавили, что общественная деятельность россиян «носит абсолютно открытый, прозрачный характер».

По заявлению дипломатов, соотечественники стараются укрепить взаимопонимание между россиянами и американцами, внести вклад в нормализацию двусторонних связей. «Однако официальные лица продолжают игнорировать наши призывы обеспечить общине базовые права, которые прописаны в том числе в первой поправке Конституции США», — заключили в иппредставительстве.

Ранее Координационный совет организаций российских соотечественников в США (КСОРС) приостановил деятельность из-за расследования американских спецслужб. Решение о закрытии было принято из-за деятельности ФБР в отношении КСОРС. На протяжении 2021 года по меньшей мере 300 россиян в США, от студентов до пенсионеров, были подвергнуты следственным мероприятиям ФБР, отметили в совете.