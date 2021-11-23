Лавров встретился с сирийскими курдами и обсудил ситуацию в регионе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с делегацией сирийских курдов и обсудил с председателем комитета Совета демократической Сирии (СДС, представительный орган сирийского Курдистана) Ильхам Ахмед ситуацию на северо-востоке страны. Об этом сообщили в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства.

Стороны уделили особое внимание необходимости продвижения политического урегулирования в Сирии на основе резолюции 2254 Совбеза ООН, а также восстановления экономики и социально сферы страны, возвращения на родину беженцев и внутренне перемещенных лиц, а также оказания гуманитарной помощи нуждающимся.

«С российской стороны была подтверждена готовность продолжать комплексное содействие достижению межсирийских договоренностей в различных форматах в интересах скорейшего восстановления в полном объеме суверенитета и территориальной целостности САР, обеспечения законных прав всех этноконфессиональных групп населения страны», — говорится на сайте МИД.

В сентябре Ахмед обратилась к российским властям с просьбой запретить туркам атаковать Сирию с воздуха. Она напомнила, что Москва присутствует в Сирии как гарант безопасности для населения Курдистана, в то время как Турция фактически оккупировала северо-восток Сирии, где совершает преступления против курдского населения и «меняет его демографический состав».